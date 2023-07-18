Грузовики в Херсонской области из-за заторов направили на другой пункт пропуска в Крым

На трассе по пути к автомобильному пункту пропуска "Джанской" организовали раздачу воды, а также дежурство полиции и скорой помощи

ГЕНИЧЕСК, 18 июля. /ТАСС/. Грузовые автомобили, двигающиеся в Крым по сухопутному коридору после теракта на Крымском мосту, перенаправили с автомобильного пункта пропуска "Джанкой" на АПП "Перекоп", чтобы избежать заторов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса Херсонской области.

"Образовалась достаточно большая пробка в сторону Крыма. Чтобы избежать заторов, приняты меры по распределению транспортного потока, на Новоалексеевском блокпосту все грузовые автомобили сразу разворачивают и перенаправляют на автомобильный пункт пропуска "Перекоп", - сказал собеседник агентства.

Находящийся в заторе по дороге к АПП "Джанкой" общественник Сергей Мороз сообщил ТАСС, что "пограничники делают все, чтобы машины быстрее проходили". "Очередь не стоит, двигается. Правительством Херсонской области сделано все, чтобы людям было комфортно ждать своей очереди - прямо на трассе волонтеры раздают воду, тут же дежурят полиция и скорая помощь", - сказал Мороз.

Об уменьшении пробки

Очередь, двигающаяся по сухопутному коридору в Крым через автомобильный пункт пропуска "Джанкой", сократилась до 20 машин, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В первой половине дня мне начали поступать сообщения, что перед пунктом пропуска "Чонгар" на въезде в Крым образовалась очередь машин длиной 2-3 км. Дал указание разобраться. Ситуацию быстро урегулировали. По состоянию на 15:00 в очереди оставалось всего около 20 машин. Раньше, в обычные дни, на подъезде к "Джанкою" в среднем стояло больше автомобилей", - написал Сальдо.

Он отметил, что транспорт проходит пункт пропуска максимум за пять минут. "Волонтеры регионального Движения детей и молодежи, "Единой России" и "Молодой гвардии" раздают проезжающим воду, доставленную Минпромторгом при содействии регионального отделения "Опоры России" и местных предпринимателей", - добавил Сальдо.

В пресс-службе Минтранса региона ранее сообщали, что автомобильных заторов на трассе Мелитополь - Джанкой в границах Херсонской области по состоянию на 10:00 не было. Позже стало известно, что на въезде в Крым через АПП "Джанкой" образовалась пробка длиной около 5 км.