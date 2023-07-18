18 июля, 12:32

Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приостановили из-за непогоды

© ТАСС/ Ruptly

Согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 м/с работа прекращается

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ временно приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий", - сказали в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы, ситуация абсолютно штатная. В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации, при ветре более 15 м/с работа аттракциона прекращается.

Дождь в Москве
© ТАСС

"Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме. "Солнце Москвы" продолжит работу, как только погода улучшится", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация