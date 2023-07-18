Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приостановили из-за непогоды

Согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 м/с работа прекращается

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ временно приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий", - сказали в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы, ситуация абсолютно штатная. В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации, при ветре более 15 м/с работа аттракциона прекращается.

Дождь в Москве © ТАСС

"Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме. "Солнце Москвы" продолжит работу, как только погода улучшится", - добавили в пресс-службе.