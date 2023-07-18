Пробок на донецком участке сухопутного коридора из Крыма не зафиксировали

После теракта на Крымском мосту проезд по сухопутному коридору на территории ДНР сделали круглосуточным

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике устранили пробки на въезде в регион, вызванные изменением транспортных потоков после теракта на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР со ссылкой на главу министерства Владимира Тужилина.

"По всему маршруту организовано круглосуточное дежурство сотрудников Минтранса, держим оперативную связь с пограничным управлением ФСБ РФ, ГИБДД ДНР, Логистическим центром по обстановке. Ночью на МАПП [пункте пропуска на границе с Ростовской областью] "Весело-Вознесенка" были заторы, в результате проведенных совместных мероприятий оперативно перераспределили транспортные потоки и возобновили бесперебойное движение. На данный момент скоплений транспорта по нашей [ДНР] части сухопутного коридора не наблюдается. Движение осуществляется в нормальном режиме", - приводит пресс-служба слова Тужилина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что проезд по сухопутному коридору на территории ДНР, который связывает республику с Крымом, будет круглосуточным после теракта на Крымском мосту, временно не действует комендантский час. Также на транспортных маршрутах усилили меры безопасности, экстренные службы обеспечивают безопасность круглосуточно.