18 июля, 12:47
Атака на Крымский мост

Пробок на донецком участке сухопутного коридора из Крыма не зафиксировали

После теракта на Крымском мосту проезд по сухопутному коридору на территории ДНР сделали круглосуточным

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике устранили пробки на въезде в регион, вызванные изменением транспортных потоков после теракта на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР со ссылкой на главу министерства Владимира Тужилина.

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"По всему маршруту организовано круглосуточное дежурство сотрудников Минтранса, держим оперативную связь с пограничным управлением ФСБ РФ, ГИБДД ДНР, Логистическим центром по обстановке. Ночью на МАПП [пункте пропуска на границе с Ростовской областью] "Весело-Вознесенка" были заторы, в результате проведенных совместных мероприятий оперативно перераспределили транспортные потоки и возобновили бесперебойное движение. На данный момент скоплений транспорта по нашей [ДНР] части сухопутного коридора не наблюдается. Движение осуществляется в нормальном режиме", - приводит пресс-служба слова Тужилина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что проезд по сухопутному коридору на территории ДНР, который связывает республику с Крымом, будет круглосуточным после теракта на Крымском мосту, временно не действует комендантский час. Также на транспортных маршрутах усилили меры безопасности, экстренные службы обеспечивают безопасность круглосуточно. 

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РоссияКрымАтака на Крымский мост
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