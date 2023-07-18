18 июля, 12:34

В Москве часть дорог оказалась подтоплена из-за ливня

Дождь в Москве
© ТАСС

Подтопление наблюдается на Новом Арбате и на улице Воздвиженка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Часть дорог оказались подтоплены из-за ливня, который обрушился на город во вторник днем. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате сильного дождя в Москве в некоторых местах подтопило проезжую часть. В частности, подтопление наблюдается на Новом Арбате и на улице Воздвиженка", - сказал собеседник агентства.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом с вечера вторника.

В ГУ МЧС добавили, что также ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с. В связи с непогодой рекомендуется водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация