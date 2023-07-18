Строящийся в Саратове онкологический центр намерены сдать в 2023 году

Туберкулезный диспансер в городе планируют открыть в первом квартале 2024 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Онкологический диспансер, который строится в Саратове, сдадут в конце 2023 года. Об этом во вторник сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"У нас строятся два медицинских центра. Это онкологический диспансер на 200 коек и поликлиника на 300 посещений. Второй медицинский центр - также слова благодарности - это туберкулезный диспансер на 453 койки. Он также строится. Мы его сдадим в первом квартале 2024 года, а онкологический диспансер - в конце этого года", - сказал губернатор.

По его словам, онкология является второй причиной смертности по Саратовской области, а туберкулез - четвертой. По мнению Бусаргина, создание медицинских центров даст положительные результаты в борьбе со смертностью.

Кроме того, в регионе в 2023 году строятся пять поликлиник по программам первичного звена здравоохранения, меняются автомобили.

"Ведется реализация национальных проектов. Ежегодно мы получаем денежные средства - больше 60 млрд [рублей]. Участвуем в 12 национальных проектах, инициированных вами", - сообщил Бусаргин президенту.