Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час

Наибольшее количество осадков зафиксировали в ЦАО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ) правительства Москвы.

"В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков", - говорится в публикации.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм), САО (21 мм).

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - добавили в комплексе городского хозяйства.

Также в публикации отмечается, что порывы ветра на юге столицы достигали 20 м/с, на северо-востоке - 15 м/с.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - заключили в КГХ.