В проекте "Летний институт" примут участие 100 молодых гуманитариев из СНГ

Четыре российских вуза - МГЛУ, ПсковГУ, НГЛУ и РГГУ - примут по 25 молодых преподавателей и исследователей из стран СНГ на двухнедельный курс обучения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Четыре ведущих российских вуза готовы принять по 25 молодых преподавателей и исследователей из стран СНГ на двухнедельный курс обучения в рамках нового проекта "Летний институт". Об этом сообщили в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр" .

"В июле-августе этого года на площадках Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Псковского государственного университета (ПсковГУ), Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ) и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) для молодых преподавателей и исследователей в возрасте до 45 лет из стран СНГ будет реализован новый проект Минобрнауки России "Летний институт". Его образовательная и социально-культурная программы направлены на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России", - отметили в пресс-службе.

Занятия в РГГУ будут проходить с 30 июля по 13 августа, в МГЛУ и НГЛУ - с 6 по 20 августа и в ПсковГУ - с 14 по 27 августа. Программа "Летнего института" пройдет по трем трекам: гуманитарные и социальные науки, российская культура и ценности, реклама и связи с общественностью. Участников ждут практические занятия, стажировки, встречи с экспертами из научного сообщества и анализ кейсов.

"Летний институт" позволит молодым преподавателям и научным сотрудникам вузов стран СНГ и российским исследователям усилить образовательные, исследовательские и проектные взаимодействия в области гуманитарных наук. Интеграция зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательное пространство России поможет нам укрепить свои позиции в этой сфере, а зарубежным коллегам - перенять полезные инструменты для своей практики", - цитирует пресс-служба руководителя ФГАНУ "Социоцентр" Андрея Келлера.