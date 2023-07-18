18 июля, 12:59
Атака на Крымский мост

В Запорожской области 18 АЗС будут работать круглосуточно для обеспечения потока в Крым

Комендантский час на территории области отменили только для перемещений с полуострова в Ростовскую область

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 18 июля. /ТАСС/. Возросший поток транспорта по сухопутному коридору в Крым будут обеспечивать 18 автозаправочных станций, которые перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

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"Мы проработали вопрос, чтобы тем, кто двигается по трассе, было максимально комфортно это делать. Это запустить заправочные станции в круглосуточном режиме, обеспечить продуктами питания, водой, услугами, предметами личной гигиены. У нас 18 автозаправок по пути следования. На тех заправочных комплексах, где есть возможность расширения, мы организуем дополнительные стоянки, дополнительные уборные, мобильные комплексы по продаже продуктов питания", - рассказал Козенко.

Он напомнил, что комендантский час в Запорожской области отменили только для перемещений по трассе из Крыма в Ростовскую область, на остальной территории региона он продолжает действовать в ночное время. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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