В Запорожской области 18 АЗС будут работать круглосуточно для обеспечения потока в Крым

Комендантский час на территории области отменили только для перемещений с полуострова в Ростовскую область

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 18 июля. /ТАСС/. Возросший поток транспорта по сухопутному коридору в Крым будут обеспечивать 18 автозаправочных станций, которые перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Мы проработали вопрос, чтобы тем, кто двигается по трассе, было максимально комфортно это делать. Это запустить заправочные станции в круглосуточном режиме, обеспечить продуктами питания, водой, услугами, предметами личной гигиены. У нас 18 автозаправок по пути следования. На тех заправочных комплексах, где есть возможность расширения, мы организуем дополнительные стоянки, дополнительные уборные, мобильные комплексы по продаже продуктов питания", - рассказал Козенко.

Он напомнил, что комендантский час в Запорожской области отменили только для перемещений по трассе из Крыма в Ростовскую область, на остальной территории региона он продолжает действовать в ночное время.