Дума приняла в I чтении проект о бесплатном профобучении для инвалидов боевых действий

Действующие нормы закона прописывают право на обучение лишь для военнослужащих-контрактников, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июне. Документ предлагает дополнить закон "О статусе военнослужащих" новой нормой, согласно которой военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профессионального обучения или программам профпереподготовки. При этом общая продолжительность службы таких граждан учитываться не будет, за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев в порядке, установленном Минобороны РФ. Указывается также, что военнослужащие, уволенные с военной службы в период обучения, смогут доучиться бесплатно.

Действующие нормы закона прописывают право на обучение лишь для военнослужащих-контрактников, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более. При этом такие военнослужащие могут лишь проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей.

Законопроект предлагает также наделить таких военнослужащих правом на профобучение и профпереподготовку в год окончания военной службы без взимания платы и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев.