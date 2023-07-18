В Запорожской области планируют открыть открыть еще семь МФЦ до конца года

Сейчас в регионе действуют два центра

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 18 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области планируют до конца 2023 года открыть в регионе семь многофункциональных центров "Мои документы" в дополнение к двум уже работающим. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко во время открытия МФЦ в Бердянске.

"У нас достаточно большие планы по Запорожской области, мы до конца года откроем еще семь МФЦ", - сказал Козенко.

МФЦ в расположенном на побережье Азовского моря Бердянске стал вторым в Запорожской области. Первые посетители сегодня оформляли российские полисы обязательного медицинского страхования и ИНН.

"Сегодня открыто семь окон благодаря поддержке руководства Тверской области, они первые, кто откликнулся, помогли отремонтировать здание МФЦ. Здесь в полном объеме будут обеспечены государственные услуги. Мы начинаем с 10 базовых услуг и доведем их до 40, качество предоставления услуг не будет отличаться от качества в целом по РФ", - отметил Козенко.

В пятницу врио губернатора области Евгений Балицкий сообщил, что до 1 сентября новые МФЦ откроются в Приморске, Акимовке, Приазовском, Кирилловке и Мелитополе.