В нижегородском университете открылась Летняя школа для студентов ДонГУ

Проект организовали в целях профессиональной подготовки будущих преподавателей русского языка и литературы ДНР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Летняя школа для студентов-филологов Донецкого государственного университета открылась в нижегородском университете имени Лобачевского. Лекции будут слушать 19 студентов и два преподавателя, в числе тем - основы изучения языкового менталитета, новые тенденции в русской пунктуации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вуза.

"Образовательная программа Летней школы формировалась по запросу ДонГУ. Интерес вызвали проблемы когнитивистики, современного состояния русского языка, некоторые очень специальные вопросы, касающиеся русской литературы. Лекции будут читать наши выдающиеся преподаватели - Тимур Беньюминович Радбиль, Марина Генриховна Уртминцева, Ирина Сергеевна Юхнова, Лариса Викторовна Рацибурская и другие", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, замдиректора по воспитательной работе Института филологии и журналистики ННГУ Ирины Абрамовой.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта - содействие профессиональной подготовке будущих преподавателей русского языка и литературы ДНР. Проректор по стратегическому развитию ННГУ Никита Авралев отметил важность развития взаимодействия с вузами ДНР, потому что новые территории России должны активно включаться в различные стратегии развития образования, науки и технологий.

"Университеты, представляющие ДНР, были и остаются очень сильными - и в советский период, и в постсоветское время, и сейчас. Наше взаимодействие - это двустороннее движение, мы можем делиться опытом, совместно решать задачи и достигать серьезных результатов", - цитирует Авралева пресс-служба.

Летняя школа проводится по инициативе и при поддержке фонда "Русский мир". Координатор российских программ фонда Светлана Щербакова сказала, что Нижний Новгород - один из крупнейших образовательных центров России, комфортный город с хорошей инфраструктурой, а университет Лобачевского - очень известный и престижный вуз.

В Летнюю школу включили экскурсионную программу - это нижегородский кремль, музей-квартира Горького, усадьбу Рукавишниковых и другие знаковые места. По итогам занятий в Летней школе участникам выдадут сертификаты, подтверждающие обучение.