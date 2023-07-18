Движение в центре Москвы и на кольцевых дорогах будет затруднено из-за дождя в час пик

Городской транспорт работает штатно, им предлагается пользоваться для неотложных поездок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в центре столицы и на кольцевых автодорогах будет затруднено из-за непогоды в вечерний час пик. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По прогнозу, вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД. По возможности выбирайте городской транспорт вместо авто", - заявили в ЦОДД.

Там заверили, что городской транспорт работает штатно, им предлагается пользоваться для неотложных поездок.

"Сейчас затруднено движение: ТТК в районе улицы Сущевский Вал; Ярославское шоссе в районе дома 13; МКАД в районе Волгоградского проспекта; Большой Козихинский переулок; Ленинский проспект, дом 95; пересечение улицы Вавилова и Нахимовского проспекта; Бутырская улица, дом 6; улица Дурова, дом 20, с1 по улице Гиляровского; Малая Бронная улица; Никитский переулок; улица Новый Арбат, дом 2; Гоголевский бульвар, 3", - говорится сообщении.

Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой. Также на дорогах столицы дежурят экипажи дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.

"В городе сильный дождь - просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Не отвлекайтесь на телефоны за рулем, паркуйте машины там, где нет шатких конструкций. <...> Если увидели сломанные знаки и неработающие светофоры - звоните в 3210", - обратились в ЦОДД к водителям.