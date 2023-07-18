АСИ сообщило, что благотворительные фонды в новых регионах заполняют пробелы в медпомощи

По словам директора проектов в Агентстве стратегических инициатив Эвелины Закамской, у этих регионов пока нет механизмов, которые бы позволяли точечно и быстро настраивать поддержку в конкретных ситуациях

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работа благотворительных служб и фондов в новых регионах России позволяет решить проблемы в оказании медицинской помощи, возникающие при переходе на законодательство РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

"Механизмы работы благотворительных служб и фондов, работающих в новых регионах в том числе при поддержке Агентства стратегических инициатив, позволяют заполнить пробелы в оказании медицинской помощи, которые естественно возникают при переходе новых территорий на российское законодательство. Кроме того, фонды помогают выявлять и решать системные проблемы на уровне всего региона через частные запросы людей", - говорится в сообщении со ссылкой на директора проектов в АСИ и одного из учредителей благотворительного фонда "Помогаем нашим" Эвелину Закамскую.

По ее словам, у новых регионов пока нет механизмов, которые бы позволяли точечно и быстро настраивать поддержку в конкретных ситуациях, но такие инструменты есть у фондов и благотворительных служб.

"То есть мы сначала стараемся оперативно решить вопрос, связанный, например, с лекарствами для конкретного ребенка или с обеспечением семьи, где есть лежачий больной, необходимым медицинским уходом. А потом смотрим, почему эта помощь не оказывается системно. Где-то нужно наладить коммуникацию с врачами, где-то - помочь специалистам местного Минздрава разобраться в тонкостях, связанных с проведением закупочных процедур, и так далее", - цитирует ее слова пресс-служба АСИ.