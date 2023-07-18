В "Аптекарском огороде" на проспекте Мира в Москве представят разнообразие флоксов

Выставка будет работать с 22 по 24 июля включительно

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Выставка ранних флоксов пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 22 по 24 июля включительно. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ботсада.

"Коллекционеры из клуба "Цветоводы Москвы" представят фантастическое разнообразие сортов самых разнообразных оттенков отечественной и зарубежной селекции [флоксов], в том числе и новинки. Посетители смогут проконсультироваться не только по сортам, агротехнике, дизайну, заболеваниям культуры, но и по вопросу приобретения посадочного материала", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 24 июля в 20:30 цветоводы подарят букеты всем желающим. Адрес ботсада: проспект Мира, 26/1. Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. Бесплатно для многодетных и дошкольников. Билеты в продаже в кассах и онлайн на сайте hortus.msu.ru.