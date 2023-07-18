В Северной Македонии ввели штрафы за посещение лесов из-за высокого риска пожаров

Штрафы могут составить до €2 тыс.

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии ввело запрет на посещение гражданами лесов, за нарушение ограничительных мер грозит штраф до €2 тыс. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства.

"Министерство сельского, лесного и водного хозяйства по запросу государственного предприятия "Национальные леса" дало согласие на введение частичного запрета на передвижение в лесных массивах. Такое решение принимается в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Закона о лесах в связи с повышенной опасностью и профилактикой возникновения лесных пожаров", - отмечается в нем. Запрет введен с 17 июля на территории, находящейся в ведении государственного предприятия "Национальные леса", лес запрещено посещать с 06:00 до 20:00. "Запрет на передвижение в лесах будет действовать до тех пор, пока не будет установлено, что риск возникновения лесных пожаров снизился", - заявили в кабмине.

Передвигаться в лесах можно будет только с письменного разрешения дочерних предприятий "Национальных лесов" на управляемой ими территории. За несоблюдение запрета физические лица будут оштрафованы на сумму от €1,5 до €2 тыс.

Согласно прогнозам гидрометеорологического управления республики, максимальная дневная температура в Северной Македонии, которая уже сейчас составляет 41 градус Цельсия, может достигнуть 43 градусов к 22 июля.