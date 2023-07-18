В ЛНР и ДНР служба соцкоординаторов АСИ за 10 месяцев работы получила более 500 обращений

В частности, в рамках совместной программы фонда "Помогаем нашим", Агентства стратегических инициатив и Центра реабилитации РЖД прошли лечение 276 взрослых жителей ЛНР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 500 обращений от семей Донецкой и Луганской народных республик получено за 10 месяцев работы созданной при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) службы социальных координаторов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АСИ.

В начале года сообщалось о том, что АСИ запустило в новых регионах РФ службу социального координатора, которые оказывают помощь жителям в режиме одного окна, задействуя при этом ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

"За десять месяцев работы службы социальных координаторов, созданной при поддержке АСИ, поступило более 500 обращений от семей ДНР и ЛНР, 453 семьи уже получили помощь. Чаще всего люди обращаются по вопросам лекарственного обеспечения, получения технических средств реабилитации и прохождения курса реабилитации. Если на месте получить помощь невозможно, координаторы помогают собрать пакет документов и добраться в город, где есть необходимые медицинские центры. Как правило, это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область", - сказано в сообщении со ссылкой на гендиректора благотворительной службы поиска бесплатной медицинской помощи "Верное направление" Антона Яремчука.

Поясняется, что в рамках совместной программы фонда "Помогаем нашим", АСИ и Центра реабилитации РЖД прошли лечение 276 взрослых жителей ЛНР, а по договоренности с Федеральным медико-биологическим агентством медицинскую помощь получили более 120 детей. До конца года планируется направить еще 160.

Формирование механизма социального координатора входит в разработанный АСИ единый региональный социальный стандарт из 13 пунктов.