В Москве в районе Раменки строят новый газопровод

Специалисты проложили железобетонный и полиэтиленовый футляры протяженностью более 4 км и протянули стальной футляр протяженностью более 1,7 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Две нитки газопроводов переложат для обеспечения теплом и горячей водой жителей нового квартала жилого комплекса от ГРП "Очаковская ГС". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Специалисты АО "Мосгаз" продолжают вести работы по строительству газопроводов высокого и среднего давления для подключения крышных котельных нового жилого комплекса в районе Раменки Западного административного округа к газораспределительной системе", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во время первого этапа работ специалисты проложили железобетонный и полиэтиленовый футляры протяженностью более 4 км, а в рамках второго этапа протянули стальной футляр отечественного производства с усиленной изоляцией протяженностью более 1,7 км.

"На данный момент столичные газовики ведут работы по монтажу оборудования, а также по протяжке газопроводов в железобетонный и полиэтиленовый футляры, уже проложено более 5 км газопроводов. Проложенный газопровод будет оснащен специальными запорными устройствами с автоматизированной системой дистанционного управления", - добавили в АО "Мосгаз".