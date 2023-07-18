В детсаду Екатеринбурга число заразившихся менингитом выросло до четырех

Диагноз подтвердился у троих детей и одного взрослого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в частном детском саду в Екатеринбурге, где Роспотребнадзор выявил вирусный менингит, выросло до четырех. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

"На 17:00 (15:00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз "энтеровирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о трех случаях заболевания вирусным менингитом [может быть вызван энтеровирусной инфекцией] детей в детском саду.