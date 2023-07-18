КС РФ сообщил, что досрочная уплата штрафа не ведет к автоматическому признанию наказанным

Статус административно наказанного возникает только после вступления в законную силу решения суда, пояснили в инстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Костромского областного суда, указал на то, что досрочная уплата штрафа привлеченным к административному разбирательству лицом не означает автоматического его признания административно наказанным со всеми вытекающими юридическими последствиями. Статус административно наказанного возникает только после вступления в законную силу решения суда, следует из опубликованного во вторник постановления КС РФ.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл части 2 статьи 1.7 КоАП Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике", - говорится в тексте постановления.

Жалоба перевозчика

Поводом для проверки конституционности положений КоАП, определяющих порядок признания лица административно наказанным, стало судебное разбирательство татарской грузовой компании "Автопрофи". В 2021 году грузовое предприятие получило штраф в 100 тыс. рублей за превышение на 5,96% допустимой массы фуры, которая перевозила груз через Кострому. Компания решила оплатить штраф досрочно со скидкой, в размере половины от назначенной суммы.

Однако спустя полгода в КоАП были внесены вступившие в силу изменения. Новое регулирование отменяло наказание за превышение массы автомобиля до 10%. "Автопрофи" решило оспорить в суде свой штраф и ходатайствовало о восстановлении срока обжалования. Районный суд сослался на нормы части 2 статьи 1.7 КоАП РФ и удовлетворил ходатайство.

Костромская Госавтоинспекция решила оспорить это новое решение, сославшись на то, что обратной силы закон в этом случае не имеет, так как наказание, по их мнению, уже было исполнено. Костромской областной суд затруднился вынести однозначное решение по этому вопросу и обратился с запросом в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что рассматриваемая норма КоАП сама по себе не противоречит Конституции, но при ее должном истолковании.

По общему правилу, согласно положениям КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. При этом в случае назначения административного наказания в виде штрафа есть возможность его исполнения сразу после вынесения соответствующего постановления, не дожидаясь его вступления в законную силу.

Досрочная уплата административного штрафа, в том числе в льготном (половинном) размере, не означает признания соответствующими лицами вины в совершении административного правонарушения. Они считаются подвергнутыми административному наказанию со дня вступления в силу постановления о назначении штрафа и до истечения одного года со дня его уплаты.

Исходя из этого, уплата лицом административного штрафа досрочно, до вступления в законную силу постановления, не препятствует применению к лицу, его уплатившему, закона, отменяющего административную ответственность и вступившего в силу до вступления в законную силу указанного постановления. Придание оспариваемому положению иного значения противоречило бы презумпции невиновности.