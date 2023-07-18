Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков 18 июля

По прогнозам синоптиков, при непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 м/с

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сильный дождь обрушится на Москву второй раз за вторник и может быть интенсивнее первого. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая", - говорится в публикации.

Как отметили в КГХ, основной объем ранее выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток".

"При непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 м/с. Просим горожан в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения", - заключили в комплексе.