Форум современной журналистики "Вся Россия-2023" пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября

В 2023 году в рамках форума впервые наградят лауреатов нового конкурса для сотрудников пресс-служб

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) проведет XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия-2023" в Сочи с 18 по 24 сентября. В этом году в рамках форума впервые наградят лауреатов нового конкурса для сотрудников пресс-служб, рассказал ТАСС во вторник председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы впервые на открытии форума наградим лауреатов нового конкурса, который анонсируем в ближайшее время. Это конкурс для сотрудников пресс-служб и PR-агентств - он будет называться "Золотая стратегия". Планируем проводить его ежегодно, а на нашем форуме вручать награды победителям", - рассказал он.

В форуме примут участие журналисты из всех регионов России. На площадках пройдут лекции, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы, круглые столы и выставки. "Мы ожидаем наших самых известных журналистов, руководителей редакций крупнейших СМИ России. Приедут и наши доблестные военкоры - они примут участие сразу в нескольких секциях. Кроме того, будет отдельная секция, где будут выступать военкоры из зарубежных стран, в частности, из Черногории, Сербии, Турции и Германии. Также будут делегации белорусского и абхазского Союзов журналистов. Пройдут премьеры художественных и документальных фильмов с участием их создателей", - отметил Соловьев.

В качестве докладчиков и экспертов также выступят политики и общественные деятели, добавил глава СЖР. "У нас часто выступают самые выдающиеся политические деятели нашей страны. Мы надеемся эту традицию продолжать <...>. Формируем программы, ждем намного больше участников, чем это было в ковидные годы, более 1 000 человек", - заключил он.