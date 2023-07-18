Метеорологи предупредили о рисках для здоровья жителей Северного полушария из-за жары

По данным Всемирной метеорологической организации, на этой неделе в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания

ЖЕНЕВА, 18 июля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила во вторник о серьезных рисках для здоровья жителей Северного полушария из-за очень жаркой погоды. Согласно заявлению ВМО, на этой неделе в регионах к северу от экватора произойдет очередное повышение температур, в том числе в ночное время, что может обострить сердечно-сосудистые заболевания и привести к увеличению летальных исходов.

"Температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать 40 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней", - говорится в сообщении специализированного учреждения ООН. При этом эксперты указывают, что "именно ночные температуры оказывают наибольшее воздействие на состояние здоровье, в особенности тех слоев населения, которые входят в группу риска". Представители организации заявили о необходимости развивать "систему раннего предупреждения и реагирования", которая будет нацелена на защиту граждан от аномальных температур.

В Греции температура в тени достигает 46 градусов Цельсия, в связи с чем в пятницу закрывали для посещения Афинский Акрополь. Метеопредупреждение наивысшего, красного, уровня объявлено в 20 крупных городах Италии. В Турции жара привела к лесным пожарам. Китай впервые за пять лет столкнулся с угрозой снижения урожая зерна.