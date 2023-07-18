18 июля, 13:38,
обновлено 18 июля, 13:50

В Совфеде прервали заседание круглого стола из-за протекшей от дождя крыши

Сенаторы и другие участники круглого стола переместились в другое помещение

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина вынуждена была прервать заседание круглого стола, посвященного истории Совета Федерации, чтобы переместиться в другой зал из-за протекшей крыши здания СФ, передает корреспондент ТАСС.

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Спустя некоторое время после начала заседания на улице пошел дождь, крыша стала протекать. "Это покушение", - пошутил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Выступавшему в этот момент Анатолию Долголаптеву, который был вице-спикером Совфеда с 1994 по 1996 год, пришлось несколько раз прерваться. "Нашу репутацию не подмочить, товарищи", - отреагировал он.

В итоге было принято решение сменить зал, сенаторы и другие участники круглого стола переместились в другое помещение, прервав заседание примерно на 10 минут.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами (УД) президента РФ, специалисты которого обслуживают здание Совета Федерации, сотрудники эксплуатационной службы "сейчас обследуют помещения и в ближайшее время решат возникшие проблемы". В УД добавили, что дождевая вода в помещения попала не только через крышу, но и через открытые окна.

В свою очередь глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил корреспонденту ТАСС, что "это единичный случай", в Совете Федерации сейчас разбираются с этим. "Разбираемся. Будут приняты меры по устранению причины протечки", - подчеркнул он. 

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