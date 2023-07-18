В Туапсинском районе после подтоплений продлили запрет на купание в море до 26 июля

По данным властей, решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края в связи с подтоплениями, которые на минувшей неделе вызвали мощные ливни, продлен до 26 июля. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"В Туапсинском районе продлен запрет на купание в море. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно. Ограничения сохранятся до 26 июля включительно", - говорится в сообщении.

Запрет на купание в море в Туапсинском районе действует с 12 июля. По данным властей, решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

На прошлой неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды в субботу больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены домовладения и социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода, из зоны подтопления были эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей. В воскресенье они вернулись в свои дома.