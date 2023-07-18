В Воронеже жители многоэтажки, где в 2022 году взорвался газ, начали возвращение домой

Завершился косметический ремонт жилых помещений

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Жители девятиэтажного дома № 88 по улице Хользунова в Воронеже, где весной 2022 года взорвался газ и были повреждены квартиры в двух подъездах, начали получать ключи и возвращаться домой после завершения ремонта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр Воронежа Вадим Кстенин.

"В пятом подъезде в срок, предусмотренный контрактом, завершился косметический ремонт жилых помещений - поклеили обои, уложили новую плитку в санузлах, перестелили напольные покрытия. Сейчас горожане получают обратно ключи и уже начинают возвращаться в свои квартиры", - написал он.

В ночь на 12 марта 2022 года в Воронеже на улице Хользунова в девятиэтажном доме № 88 произошел взрыв бытового газа, часть перекрытий обрушилась, начался пожар, погибли два человека, спасатели эвакуировали 113 жильцов. Жителей 27 квартир отселили. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое позже закрыли из-за гибели собственника квартиры, где взорвался газ.

Кстенин добавил, что взрыв в доме № 88 произошел в шестом подъезде, там тоже выполнена предчистовая отделка квартир, подрядчик приступил к последнему этапу, с 1 августа его жители также смогут вернуться домой. По данным главы Воронежа, подрядчики восстановили в доме разрушенные плиты и перекрытия, укрепили конструкции здания, полностью заменили системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и провели опломбировку счетчиков, в части квартир заменили стеклопакеты и входные двери. "Работы в здании проводили не только за счет муниципального бюджета. Региональный фонд капитального ремонта во всем доме заменил лифты, а сейчас проводит обновление фасада здания", - написал мэр Воронежа.