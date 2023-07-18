Саратовский губернатор попросил Путина о поддержке для замены 60 трамваев

Объем финансирования оценили в 8 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин попросил президента России Владимира Путина о поддержке в замене 60 трамваев на сумму в 8 млрд рублей в рамках модернизации городского электротранспорта в Саратове.

На встрече с президентом России 18 июля глава региона отметил, что модернизация скоростного трамвая имеет важное значение для Саратова, капитальный ремонт трамвайных линий не производился на протяжении 50 лет. Регион получил через ВЭБ.РФ грант из средств Фонда национального благосостояния. Началась модернизации 67 км трамвайной сети на более чем 17 млрд рублей.

"Здесь я хотел обратиться и попросить вашей поддержки в отношении замены подвижного состава - она не вошла в состав проекта. Из 71 единицы по шести на сегодняшний момент у нас вопросы урегулированы, пять удалось включить в программу безопасных и качественных автомобильных дорог, по шести мы сейчас решаем в рамках перераспределения субсидий, которые нам пришли на электробусы, а по 60 с суммой на 8 млрд рублей у меня вопрос остается нерешенным. Тот парк, который есть, - 196 единиц, на сегодняшний момент полностью себя исчерпал. Хотел бы попросить вашей поддержки в рамках трехгодичного цикла с учетом большого финансирования", - сказал Бусаргин.

Губернатор пояснил, что на 17 млрд рублей меняются полностью трамвайные линии, делаются современные остановки и трансформаторные подстанции, скоростные перекрестки, ремонтируется путепровод. "Денег на подвижной состав, к сожалению, в рамках проекта у нас не нашлось", - добавил он.

"Посмотрим, Роман Викторович", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Саратовская область является одним из 10 регионов-участников программы комплексного развития электрического транспорта. Общая стоимость программы - 252 млрд рублей. В планах построить и модернизировать 620 км путей, поставить 647 трамваев, создать до 6 тыс. рабочих мест.