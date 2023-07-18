Хуснуллин сообщил, что люди активно возвращаются в Мариуполь

По словам вице-премьера, численность населения города достигла 270 тыс. человек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <...> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <...> уже более 270 тыс. населения мы видим", - сказал он.

Восстановление Мариуполя ведется по мастер-плану развития города, представленному президенту РФ Владимиру Путину в июле 2022 года. Он предполагает строительство и восстановление жилья и социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.

В августе 2022 года Хуснуллин сообщал, что в прошлом году подготовка Мариуполя к осенне-зимнему периоду проводилась из расчета 212 тыс. жителей. К 2025 году, как пояснял вице-премьер, население города должно возрасти до 350 тыс. человек.