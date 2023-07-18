В ФРГ лишь 29% опрошенных избирателей доверяют Шольцу

Самый высокий уровень доверия у канцлера - среди сторонников Социал-демократической партии Германии

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Только 29% германских избирателей имеют высокую или очень высокую степень доверия по отношению к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Forsa по заказу телеканалов n-tv и RTL.

Согласно опубликованным во вторник данным, более двух третей опрошенных - 68% - доверяют ему в меньшей степени либо не доверяют вообще.

Самый высокий уровень доверия у Шольца - среди сторонников Социал-демократической партии Германии - той самой, которую он представляет. Наименьшая поддержка - среди избирателей "Альтернативы для Германии" - лишь 1% от электората правых доверяет главе правительства.

В опросе принимали участие 1 006 человек.

Согласно другому исследованию, результаты которого были опубликованы 11 июля, около трех четвертей жителей ФРГ - почти 75% - в той или иной степени не удовлетворены работой правительства. С предположением, что власти действуют "непрофессионально и хаотично", согласился 61% респондентов. 35% сочли такую формулировку преувеличением.

На настроения избирателей влияют планы правительства принять новый закон об отоплении зданий. Он предусматривает, что с 2024 года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту. В итоге, вопреки планам, он так и не был принят до парламентских каникул из-за решения Конституционного суда.