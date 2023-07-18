В Московском регионе началась вторая за день гроза

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в ближайшие сутки грозовая погода сохранится, причем существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 мм осадков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сильные раскаты грома и ливень вновь отмечаются во вторник на юго-востоке Подмосковья - в городах Жуковский, Раменское и Люберцы, а также в соседних с ними столичных районах Выхино-Жулебино и Рязанский, передают корреспонденты ТАСС. Это вторая за день гроза в Московском регионе.

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень метеорологической опасности, подразумевающий, что погодные условия могут быть потенциально опасны. Пока он действует до 11:00 среды, 19 июля.

Ранее во вторник в столичном регионе уже прошла гроза, сопровождаемая сильным ливнем и ветром. Из-за непогоды городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в ближайшие сутки грозовая погода сохранится, причем существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 мм осадков. "В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде.