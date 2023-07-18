18 июля, 14:15
Борьба с изменениями климата

В КНР считают, что развитые страны должны играть решающую роль в сокращении выбросов

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал развитые страны оказывать большую научную и технологическую поддержку для обеспечения глобальной "зеленой" трансформации и сокращения выброса парниковых газов

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Развитые страны должны взять на себя решающую роль в сокращении выбросов парниковых газов и выполнить обязательства перед развивающимися странами. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, прошедшей во вторник в Пекине.

"Развитые страны должны играть ведущую роль в сокращении выбросов [парниковых газов] и как можно скорее начать выполнять принятые на себя финансовые обязательства, а развивающиеся страны должны вносить вклад [в борьбу с изменением климата] в пределах своих возможностей", - заявил премьер Госсовета КНР.

Ли Цян также призвал развитые страны оказывать большую научную и технологическую поддержку для обеспечения глобальной "зеленой" трансформации и сокращения выброса парниковых газов.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата прибыл в Пекин в воскресенье, его визит в КНР продлится до 19 июля. Керри обсуждает с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений. 

Теги:
СШАКитайКерри, ДжонБорьба с изменениями климатаЛи Цян
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