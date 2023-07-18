Россияне в первые полгода чаще выезжали из Грузии, чем въезжали

По данным МВД Грузии, суммарно за два квартала граждане России 741 909 раз пересекли границу страны

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Граждане России с января по июнь 2023 года совершили 741,9 тыс. поездок в Грузию, что на 5,7 тыс. меньше числа выездов россиян из этой страны. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте МВД Грузии.

Согласно данным ведомства, суммарно за два квартала граждане России 741 909 раз пересекли границу Грузии, въехав в нее, и 747 679 раз при выезде. Всего страну с начала года иностранцы посетили более 2,9 млн раз.

Сухопутную границу с Россией, по данным МВД, за первые полгода водители легковых автомобилей пересекли 129,9 тыс. раз на въезд и 178,9 тыс. раз на выезд. При этом, во втором квартале через контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" проехало в полтора раза больше легковых машин, чем в первом квартале.

Национальная администрация туризма Грузии в понедельник сообщила, что число граждан России, посетивших Грузию с января по июнь, превысило 577 тыс., что более чем в два раза превосходит аналогичный показатель 2022 года.

По данным МВД, в 2022 году россияне совершили 1,4 млн поездок в Грузию. Как ранее сообщал министр внутренних дел республики Вахтанг Гомелаури, многие граждане РФ, которые учитывались в статистике за прошедший год, многократно пересекали границу. По его словам, всего в 2022 году в Грузию въехали 869 874 россиян, а покинули ее - 809 873. Таким образом, в стране остались около 60 тыс. граждан РФ.