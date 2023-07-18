18 июля, 14:27
Атака на Крымский мост

В ЛНР возобновили продажу автобусных билетов в Крым

После атаки на Крымский мост часть потока автомобильного транспорта в республику с полуострова направляется по сухопутному коридору через новые регионы

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Продажу автобусных билетов в Крым возобновили в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

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"В кассах автовокзалов возобновлены продажи билетов в Крым", - говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автомобильного транспорта в Крым с полуострова направляется по сухопутному коридору через новые регионы. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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