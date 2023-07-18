В Запорожье намерены организовать обучение детей из разрушенной ракетным ударом школы

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, планируется отремонтировать объект и при необходимости разместить учеников в других учебных заведениях

ТАСС, 18 июля. К сентябрю намерены обеспечить комфортные условия обучения для учащихся школы в селе Стульнево в Запорожской области, корпуса которой практически полностью разрушены ракетным ударом со стороны украинской армии 14 июля, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"К сентябрю мы должны организовать учебный процесс в максимально комфортных для детей условиях. К помощи в восстановлении пострадавшей инфраструктуры уже подключились шефы Черниговского района - Республика Северная Осетия - Алания. Работы много, работа в непростых условиях, но наши населенные пункты, несмотря на агрессию Украины, должны и будут восстановлены", - написал Балицкий.

Он уточнил, что в результате обстрела в школе практически разрушены учебные корпуса, крыша, несущие конструкции, выбиты окна. "Теперь необходимо оценить ущерб и оперативно выработать варианты восстановления здания или переноса учебного процесса в другие помещения", - отметил Балицкий.

14 июля школа в селе Стульнево Запорожской области была разрушена в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины.