Гутерриш поддержал создание органа ООН для регулирования искусственного интеллекта

По словам генсека ООН, организация может стать идеальной площадкой для выработки "глобальных стандартов и подходов" в сфере ИИ

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал идею создания органа всемирной организации для регулирования сферы искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением он выступил во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике ИИ.

По словам Гутерриша, ООН может стать идеальной площадкой для выработки "глобальных стандартов и подходов" в сфере ИИ. "Упор на защиту будущих поколений в Уставе ООН дает нам право на то, чтобы привлечь все стороны к предотвращению долгосрочных глобальных угроз на коллективной основе. ИИ представляет такую угрозу", - продолжил генсек ООН.

"В связи с этим я приветствую призывы ряда стран-членов к тому, чтобы создать новый орган ООН с целью поддержать коллективные усилия по регулированию этой выдающейся технологии", - указал Гутерриш, пояснив, что такой орган мог был функционировать по аналогии с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Международной организацией гражданской авиации (ICAO) или Международной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"Основная цель этого органа сводилась бы к поддержке стран в получении максимальной пользы от ИИ, устранении существующих и будущих угроз, а также установлении и реализации выработанных на международном уровне механизмов мониторинга и контроля", - продолжил генсек ООН. По словам Гутерриша, орган, регулирующий сферу ИИ, занимался бы сбором экспертных данных и передачей их мировому сообществу. Кроме того, подобный орган мог бы обеспечить сотрудничество в сфере изучения ИИ с целью "ускорения устойчивого развития".

Совет Безопасности ООН во вторник впервые в своей истории проводит заседание по проблематике искусственного интеллекта. Оно проходит в рамках председательства Великобритании в СБ всемирной организации в июле.