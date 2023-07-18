Минздрав сообщил, что контроль препаратов для аборта призван обезопасить пациентов

По данным министерства, эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, предлагаемый Минздравом России, будет способствовать безопасности пациентов. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета. Эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что министерство подготовило проект приказа о предметно-количественном учете лекарств для прерывания беременности. В министерстве рассчитывают принять его до конца года.