18 июля, 14:29

Минздрав сообщил, что контроль препаратов для аборта призван обезопасить пациентов

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По данным министерства, эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, предлагаемый Минздравом России, будет способствовать безопасности пациентов. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

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"Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета. Эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что министерство подготовило проект приказа о предметно-количественном учете лекарств для прерывания беременности. В министерстве рассчитывают принять его до конца года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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