В Южной Осетии создали комиссию для устранения нарушений, выявленных казначейством РФ

Комиссии указано представить президенту итоговый доклад по результатам работы до 1 августа

ЦХИНВАЛ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился создать комиссию, которая будет заниматься устранением недостатков в системе здравоохранения республики, выявленных ранее казначейством РФ. Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, комиссии указано отчитаться по результатам работы до 1 августа 2023 года.

"В целях устранения недостатков, выявленных казначейством Российской Федерации в ходе проверки Министерства здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия и выработки мер по оптимизации работы по совместительству медицинских работников создать комиссию в следующем составе: Джиоев Алан Николаевич - руководитель администрации президента Южной Осетии (председатель комиссии); Джиоев Алан Владимирович - первый заместитель председателя правительства (заместитель председателя комиссии); Плиева Агунда Феликсовна - министр здравоохранения и социального развития", - говорится в распоряжении Гаглоева.

Согласно документу в состав комиссии также вошли: вице-спикер парламента Александр Плиев, заместитель председателя комитета парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ Дзамбулат Медоев, госсоветник президента Зарина Тибилова, заместители главы Минздрава Алла Чочиева и Родион Сиукаев, а также начальник планово-экономического отдела Минздравсоцразвития Виолетта Джигкаева.

Комиссии указано представить президенту итоговый доклад по результатам работы до 1 августа 2023 года.

Ранее власти Южной Осетии сообщали, что до конца июня 2023 года планируют устранить 90% нарушений, выявленных в результате контрольных мероприятий, проведенных Федеральным казначейством РФ в 2021-2022 годах. Как сообщал первый вице-премьер Южной Осетии Алан Джиоев, правительством республики подготовлен план мероприятий по устранению нарушений и недостатков и направлен на согласование в Федеральное казначейство. Он уточнил, что всего в план включено 87 мероприятий, из которых на середину апреля реализовано 33 мероприятия, это около 40% от общего объема. Было отмечено, что самое большое количество выявленных нарушений связано с выплатой заработной платы сотрудникам, занимающим свыше полутора ставок.

Казначейская проверка

Представители Федерального казначейства РФ проводили проверки финансовой деятельности соответствующих министерств и ведомств Южной Осетии на предмет целевого расходования поступающих в республику средств российской финансовой помощи. Акты проверок были направлены руководству республики. В середине июля 2022 года парламент Южной Осетии направил акт выездной проверки Министерства финансов РЮО с 11 мая по 2 июля 2021 года в Генеральную прокуратуру республики для проведения доследственной проверки и принятия мер.

В августе 2022 года Генпрокуратура Южной Осетии начала проверять деятельность порядка 50 организаций после изучения акта проверки.