В Москве из оборота изъяли более 2,4 тыс. кг некачественной молочной продукции

Виновные лица привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила около 1,5 млн рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. кг некачественной молочной продукции изъяли из оборота в Москве за полгода. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве за 6 месяцев 2023 года проведены проверки 76 объектов, занятых в сфере производства и оборота молока и молочной продукции, в том числе предприятий торговли и общественного питания. <...> В связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам реализации изъята из оборота 81 партия молочной продукции общим весом 2 449 кг, виновные лица привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила около 1 млн 470 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Было исследовано 11,9 тыс. проб молока и молочной продукции. По физико-химическим показателям 2,4% проб не соответствовали требованиям нормативной документации, по микробиологическим показателям - 1,5% проб.

Исследованные образцы по санитарно-химическим и радиологическим показателям соответствовали нормативам, ГМО не обнаружены ни в одной пробе.