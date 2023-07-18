График поездов Горьковского направления Московской железной дороги изменится 21-23 июля

Часть поездов отменят, интервал движения будет увеличен

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21-23 июля. Об этом сообщили во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 02:30 21 июля до 02:30 24 июля изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной для подготовки к запуску [Киевско - Горьковского Московского центрального] диаметра. Часть поездов отменят, интервал движения будет увеличен: в пиковые часы - до 20 минут, вне часа пик - до 40 минут, на участке Реутово - Ольгино - до 1,5 часа", - значится в публикации.

Также большая часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковской, Кучино, Ольгино. Для поездок в Москву предлагается пользоваться станцией Железнодорожной, из Москвы - станцией Ольгино.

"В пятницу, субботу и воскресение будут закрыты пути на Железнодорожной. В это время будут проводить реконструкцию станции, а еще - модернизировать систему управления движением поездов. Это необходимо для запуска МЦД-4, который пройдет здесь уже этой осенью. С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте ЦППК", - заключили в департаменте транспорта.