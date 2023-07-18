Урожай черешни на Ставрополье вырос почти втрое в 2023 году

Урожай черешни в регионе впервые превысил 295 тонн

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Урожай черешни на Ставрополье впервые превысил 295 тонн в 2023 году. Объем вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

"Ставропольские садоводы собрали этим летом рекордный урожай черешни - 295,7 тонны. Это почти втрое больше, чем в прошлом году. Результат не одного года, мы к нему долго, целенаправленно шли. Закладывали сады по краю - сейчас их 184 га", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Владимиров отметил, что увеличение площади садов в крае проходит при господдержке из краевого и федерального бюджетов. Садоводам компенсируют затраты на закладку садов и уходные работы, субсидируют установку шпалеры и противоградовой защиты.

По данным краевого Минсельхоза, выращиванием черешни в промышленных масштабах в регионе занимаются 14 сельскохозяйственных организаций. Сады расположены в Предгорном, Георгиевском, Кочубеевском, Ипатовском и Изобильненском округах.