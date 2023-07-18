18 июля, 15:13

В Москве 18 июля наибольшее число осадков выпало в центре города

Кадры подтопления Арбатского тоннеля в Москве
© Александр Щербак/ Владимир Гердо/ ТАСС

Временные скопления воды наблюдались на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, улице Моховая, улице Петровка и других улицах ЦАО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Наибольшее количество осадков во вторник выпало в центре столицы, сообщили в официальном Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

"На улицах Москвы продолжают дежурить 300 бригад и порядка 290 единиц специализированной техники "Мосводостока". Наибольшее количество осадков сегодня выпало в центральной части города. Временные скопления воды наблюдались на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, улице Моховая, улице Петровка и других улицах ЦАО. Водосточной сети понадобилось не более 30-40 мин для приема гигантского объема выпавших осадков в самых низинных частях города", - говорится в публикации. Под особым контролем находятся низинные места, а также остановки общественного транспорта.

"О временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерскую службу или в социальные сети ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - заверили специалисты. 

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© Информационное агентство ТАСС
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