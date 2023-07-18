18 июля, 15:53

Reuters: оказавшийся в КНДР американский военный ожидал дисциплинарного взыскания в США

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американский военный, который без разрешения пересек межкорейскую границу со стороны Республики Корея и оказался в КНДР, ожидал отправки в США и дисциплинарного взыскания. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, американец пересек демаркационную линию, которая служит межкорейской границей, "добровольно и без разрешения". До этого планировалось, что его доставят из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания. По каким причинам, не уточняется.

По сведениям американской телекомпании CBS, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. Американец был участником тура по Объединенной зоне безопасности на границе двух корейских государств.

Как сообщило ранее Командование контингента ООН в Республике Корея, в котором главную роль играют американские военные, гражданин США был задержан северокорейской стороной после пересечения демаркационной линии. 

Теги:
СШАКНДР
© Информационное агентство ТАСС
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