Почти 1 тыс. единиц техники будет убирать снег зимой на северо-востоке Москвы

Сдать в эксплуатацию всю технику коммунальщики планируют до 25 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Почти 1 тыс. единиц спецтехники будет предстоящей зимой убираться на улицах и во дворах Северо-Восточного административного округа столицы. Об этом сообщает во вторник префектура округа.

"Предстоящей зимой снег с улиц и дворов нашего округа будут убирать 991 единица коммунальной техники, на сегодняшний день по плану мы должны подготовить 681 единицу техники, но фактически уже готово к эксплуатации 756 машин", - сказали в префектуре со ссылкой на начальника окружного управления ЖКХ и благоустройства Игоря Ерохина. По его словам, работы по проверке и ремонту самосвалов, погрузчиков, грейдеров и другой техники идут с опережением графика.

В префектуре отметили, что во время проверки специалисты оценивают работоспособность всего оборудования, в том числе навесного, состояние покрышек и фар, проверяют наличие запасных частей и агрегатов, очищают от ржавчины и красят кузова и рамы. "Сдать в эксплуатацию всю технику коммунальщики планируют до 25 августа", - сказали в префектуре.