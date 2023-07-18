18 июля, 15:32
Атака на Крымский мост

Очередь на Крымский мост со стороны Крыма сократилась за час до 390 автомобилей

При этом пробка со стороны Тамани достигла 812 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Республики Крым (Керчь) за час сократилась вдвое, до 390 автомобилей, сообщается во вторник в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.

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"По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 812 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 390 транспортных средств. Время ожидания - более часа", - говорится в сообщении.

В 17:00 со стороны Тамани проезда по мосту ждали 756 транспортных средств, со стороны Керчи - 853. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
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