В Карачаево-Черкесии более 20 тыс. человек очистят 24 водных объекта

Мероприятия по уборке и благоустройству пройдут в поддержку всероссийской акции "Вода России", реализуемой по нацпроекту "Экология"

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек станут участниками общереспубликанского субботника в Карачаево-Черкесии, который пройдет 21 июля в рамках акции "Вода России", сообщила во вторник пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В Карачаево-Черкесии пройдет общереспубликанский субботник. 21 июля во всех населенных пунктах республики пройдут уборки водоохранных зон. В экоакции запланировано участие более 20 тыс. человек, которые выйдут на берега 24 водных объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мероприятия по уборке и благоустройству пройдут в поддержку всероссийской акции "Вода России", реализуемой по нацпроекту "Экология".

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии КЧР Изуан Казаноков рассказал ТАСС, что всероссийская акция "Вода России", которая реализуется по нацпроекту "Экология" с 2014 года, объединила более 200 тыс. жителей Карачаево-Черкесии, став самым масштабным экологическим движением в республике. За прошлый год проведены 152 акции с участием 147,2 тыс. жителей республики.