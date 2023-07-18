Калужские строители восстановили более 100 объектов в ЛНР с начала 2023 года

Регион также передал более 43 тонн гуманитарной помощи

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты из Калужской области отремонтировали более 100 объектов в разных населенных пунктах ЛНР с начала этого года, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии штаба поддержки "Единой России" в Луганске.

"У нас есть побратим - замечательный город Первомайск. К нему присоединились и Горское, Золотое, Тошковка. Многое сделано за этот год. Более 100 объектов мы восстановили: школы, детские сады, стоматологическую клинику восстановили [в Первомайске], заново создали, по сути, завезли оборудование, и сегодня наши врачи там лечат и детей, и взрослых", - сказал Шапша.

С начала 2023 года регион передал подшефному Первомайску более 43 тонн гуманитарной помощи, в том числе, продукты и предметы первой необходимости. Калужские строители отремонтировали отделение стоматологии в больнице. Регион с весны 2022 года шефствует над Первомайском.

К концу года планируют отремонтировать в Первомайске 45 объектов, включая 29 многоквартирных домов.