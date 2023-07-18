Московские приставы в 2023 году взыскали 1,4 млрд рублей долгов по алиментам

Это на 377 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Судебные приставы более чем на треть увеличили в этом году сумму взысканных долгов с московских алиментщиков. Об этом сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве - главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов на коллегии, где подвели итоги работы ГУ ФССП в первом полугодии.

"В этом году взыскано порядка 1,4 млрд рублей алиментов, что на 377 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - процитировали Коновалова в пресс-службе ГУ ФССП.

Ранее сообщалось, что в столице взыскивают алименты с 27,7 тыс. должников, среди которых 2,5 тыс. женщин. Как сообщали в ГУ ФССП весной, долг по алиментам в размере свыше 1 млн рублей в столице имеют 444 человека.

Для взыскания алиментов приставы применяют весь арсенал мер понуждения: все должники по алиментам ограничены в выезде за рубеж, четверть - в водительских правах. Только за первые четыре месяца года столичные приставы произвели 541 арест имущества алиментщиков, в том числе их автомобилей.