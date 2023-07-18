В дни саммита Россия - Африка жителей Петербурга могут перевести на удаленный режим работы

Исключение составят сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,18 июля. /ТАСС/. Губернатор Петербурга порекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 26-28 июля в дни саммита и гуманитарного форума Россия - Африка из-за нагрузки на транспортную сеть города. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Смольного.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка и экономического гуманитарного форума Россия - Африка". В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита - 26-28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы, за исключением работников, обеспечивающих функционирование предприятий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что исключение также составят сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. На дистанционный режим работы также переведут гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. По словам губернатора, мера позволит снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни мероприятий, поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб.

По прогнозам, будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах в связи с прибытием и убытием делегаций африканских стран.

Режим работы транспорта

Ранее в городском комитете по транспорту сообщали, что в связи с проведением саммита Россия - Африка в Московском и Пушкинском районах до конца июля будут действовать временные ограничения движения транспорта. В частности, изменяется движение автобусов №13А - они не будут заезжать на остановку "Внуковская улица". На нескольких улицах запретят движение и остановку транспорта с 15 по 30 июля.

Кроме того, 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд и выезд в поселок Шушары будет закрыт.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".