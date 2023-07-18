Российский паспорт сохранил 49-ю строчку в рейтинге самых привлекательных в мире

Первую строчку рейтинга занял Сингапур

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Российский паспорт сохранил 49-е место в ежегодном "индексе привлекательности паспортов" по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Об этом говорится в распространенном во вторник рейтинге компании со штаб-квартирой в Лондоне. Наилучшие позиции в рейтинге занимают страны, паспорт которых дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий.

Несмотря на то что за год число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, уменьшилось со 118 до 115, позиция РФ осталась неизменной по сравнению с январем. Тогда была распространена предыдущая версия рейтинга.

"Индекс привлекательности паспортов" публикуется Henley&Partners ежегодно с 2006 года. Он рассчитывается на основании официальных данных, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта для 199 стран и территорий. Когда этот рейтинг появился впервые, российский паспорт занимал в нем 62-ю строчку, давая возможность посетить без визы всего 35 стран. Наивысшее место в списке - 38-е - паспорт РФ занимал в 2014 году.

Первую строчку рейтинга занял Сингапур, сместив Японию, лидера последних пяти лет. Обладатели сингапурского паспорта имеют безвизовый доступ в 192 страны и территории из 227. Второе место делят Германия, Испания и Италия (190 стран), а на третьем месте идут Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 стран). Великобритания поднялась на четвертую позицию (188), а некогда лидировавшие в рейтинге США продолжили снижение в таблице и идут на восьмой строчке. Гражданам Соединенных Штатов не требуется виза, чтобы попасть в 184 страны, однако в США без предварительного разрешения пустят обладателей паспортов лишь 44 стран. Замыкают список Афганистан (27 стран), Ирак (29) и Сирия (30).

Среди самых открытых стран для иностранцев оказались 12 небольших африканских государств, которые пускают без виз граждан 198 государств из 199, рассматриваемых в исследовании (не считая самих себя). Это Бурунди, Восточный Тимор, Джибути, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшелы и Тувалу. Государствами, которые совершенно не разрешают въезд иностранцам без виз, остаются Афганистан, КНДР, Туркмения и Папуа - Новая Гвинея.