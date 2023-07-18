Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кишечной инфекции на базе отдыха Кубани

Речь идет о базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выясняют причину вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) среди подростков-спортсменов на базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе. Версия массового отравления детей после купания в море поставлена под сомнение, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди группы спортсменов из Московской области, приехавших на отдых 13 июля в поселок Шепси Туапсинского района. Водные рекреации поселка Шепси в зону подтопления Туапсинского района не попали. Причина вспышки ОКИ устанавливается", - сказала Воронкова.

Проведен отбор проб продуктов, питьевой воды, взяты смывы, отобран для исследования биоматериал, добавила она.

Ранее сообщалось со ссылкой на прокуратуру региона, что организована проверка по факту отравления 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха "Парус". После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы.