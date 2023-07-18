Более 144 тыс. жителей ЛНР получают пенсии по российским стандартам

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что свыше14 тыс. жителей получили материнский капитал

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Более 144 тыс. жителей ЛНР получают пенсии по стандартам РФ, более 14 тыс. жителей получили материнский капитал. Об этом рассказала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова на открытии штаба общественной поддержки "Единой России" в Луганске.

"Уже более 144 тыс. граждан ЛНР получают пенсии по стандартам РФ, порядка 55 тыс. уже получают пособие на ребенка, более 14 тыс. человек получили материнский капитал", - сказала Лантратова.

Ранее сообщалось, что треть жителей ЛНР охвачены финансовыми мерами соцподдержки, такими как пенсии, пособия, материнский капитал.